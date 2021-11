Armenien - Deutschland: Nmecha muss weiter warten

Zwölf Akteure stehen Hansi Flick nicht zur Verfügung. Zusätzlich zu den verletzungsbedingten Ausfällen sowie der Gelbsperre von Antonio Rüdiger schickte der Bundestrainer im Sinne der Belastungssteuerung Manuel Neuer sowie Marco Reus vorzeitig nach Hause.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dennoch kann sich die Startaufstellung der DFB-Elf sehen lassen. David Raum steht zum zweiten Mal in seiner Nationalmannschaftskarriere in der Startformation. Kai Havertz kehrt nach abgesessener Gelbsperre ebenso in die Startformation zurück wie Matthias Ginter. Lukas Nmecha muss weiterhin auf sein Debüt von Beginn an warten. Wie bereits beim 9:0 gegen Liechtenstein läuft der Bayern-Profi im Sturmzentrum auf.

So spielt die DFB-Elf