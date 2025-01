Auch Mainz an Beste dran

Der nächste Bundesligist hat es auf eine Rückholaktion von Jan-Niklas Beste (26) abgesehen. Nach Informationen von ‚Sky‘ ist der FSV Mainz 05 an den Diensten des linken Außenbahnspielers interessiert. Der 26-Jährige würde Benfica Lissabon nach einem halben Jahr gerne schon wieder verlassen – am liebsten in Richtung Deutschland.

Mit Borussia Mönchengladbach und dem VfB Stuttgart stehen weitere potenzielle Abnehmer bereit. Die Spur zu RB Leipzig erkaltete zuletzt. Darüber hinaus sollen Klubs aus der Premier League, darunter der FC Brentford, die Fühler nach dem Standardspezialisten mit dem feinen linken Fuß ausgestreckt haben. Angesichts des bis 2029 datierten Kontrakts taxiert Benfica den Preis auf zwölf Millionen Euro.