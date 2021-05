Arminia: Klos will auch bei Abstieg verlängern

Fabian Klos ist bereit, seinen auslaufenden Vertrag bei Arminia Bielefeld auch im Abstiegsfall zu verlängern. „Dass ich bereits erklärt hatte, mir zu wünschen, bei Arminia noch mindestens ein Jahr dranzuhängen, ist nicht an eine Ligazugehörigkeit gekoppelt“, stellt der Torjäger im Interview mit dem ‚Westfalen-Blatt‘ klar. Das erste Gespräch mit Sportchef Samir Arabi sei „ergebnisoffen“ verlaufen, ein konkretes Angebot gibt es noch nicht. Klos „empfinde dabei auch keinen Stress und es gibt auch keine Deadline, bis wann eine Entscheidung gefallen sein muss.“

Mit anderen Vereinen habe der 33-Jährige zwar noch nicht gesprochen, allerdings werde er „definitiv noch ein oder zwei Jahre Fußball spielen […]. Fakt ist auch, dass ich beobachte, wie speziell das Stürmerkarussell in Bewegung gekommen ist. Stand heute bin ich im Sommer vertragslos. Es wäre darum fahrlässig, nicht zu beobachten, was sich wo tut.“ Für Klos, der in dieser Saison vier Tore erzielt hat, gelte dennoch: „Mein Bestreben ist, weiter für Arminia Bielefeld zu spielen. Die vermeintliche Floskel vom ersten Ansprechpartner hat immer gestimmt und sie stimmt auch jetzt.“