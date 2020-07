Mourinho hofft auf Dier-Verlängerung

Tottenham Hotspur plant zeitnah eine Vertragsverlängerung mit Eric Dier. „Mein Chef Dainel Levy sagt mir, dass er möchte, dass Eric einen neuen Vertrag unterschreibt. Und Eric sagt mir, dass er hier mehr als glücklich ist, er ist mehr als glücklich mit seiner Situation“, äußerte José Mourinho auf einer Pressekonferenz

Diers Vertrag bei den Spurs läuft 2021 aus. Unter Mourinho pendelt der 26-Jährige immer wieder zwischen Startelf und Ersatzbank. Dennoch kommt der Defensivspezialist auf 27 Pflichtspiele in dieser Saison. „Ich hoffe, dass sie eine Einigung finden können, denn ich bringe das Team in eine bestimmte Richtung“, so Mourinho.