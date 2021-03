100-Tage-Countdown für Messi & Ramos | Ödegaards aberwitzige Klausel

Die Uhr tickt

100 Tage noch. 100 Tage haben die beiden Erzrivalen FC Barcelona und Real Madrid noch Zeit, eine Verlängerung mit ihrem jeweils wichtigsten Feldspieler zu erzielen. Dann nämlich, am 30. Juni, laufen die Arbeitspapiere von Lionel Messi (33) und Sergio Ramos (34) aus. ‚Sport‘ und ‚Marca‘ beginnen heute unisono mit der Zählung dieses „Countdowns“. Bei Barça-Superstar Messi ist es eine Frage der Perspektive, bei seinem Real-Pendant eher eine des Geldes.

Ödegaard kostet 347 Millionen

Der FC Arsenal würde seinen Leihspieler Martin Ödegaard gerne langfristig unter Vertrag nehmen, vermeldete Transfer-Experte Fabrizio Romano am gestrigen Montag. Das Problem: Der norwegische Spielgestalter ist noch bis 2023 an Real Madrid gebunden und besitzt eine Ausstiegsklausel in Höhe von läppischen 347 Millionen Euro. Auf diesen Monster-Passus verweist heute der ‚Daily Star‘. Dass die Gunners die Klausel ziehen, ist freilich utopisch. In jedem Fall sitzt Real damit am längeren Hebel und kann den Preis nach oben treiben. Wie es mit Ödegaard weitergeht, dürfte entscheidend davon abhängen, ob Zinedine Zidane in der kommenden Spielzeit noch Real-Trainer ist.

Lloris zum Liga-Rivalen?

Was ist da im Busch bei Hugo Lloris? Schon vor einem Monat spekulierten englische Medien über einen Abschied des französischen Weltmeister-Keepers von Tottenham Hotspur. Nun springt die ‚L’Équipe‘ auf diesen Zug auf und fragt: „Lloris zu Manchester United?“ Die Red Devils könnten den 34-Jährigen demnach ins Old Trafford lotsen, während Tottenham Lloris‘ Landsmann Mike Maignan (25) vom OSC Lille als potenziellen Ersatz ins Auge gefasst hat.