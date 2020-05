Union an Linssen dran?

Union Berlin bemüht sich offenbar um die Dienste von Offensivspieler Bryan Linssen. Wie ‚Voetbal International‘ berichtet, ist der Bundesligist „sehr interessiert“ am 29-jährigen Mannschaftskapitän von Vitesse Arnheim. Gleiches gelte für Premier League-Vertreter FC Burnley.

Was Linssen besonders interessant macht: Der Vertrag des Dänen in Arnheim läuft am Saisonende aus, entsprechend ist er ablösefrei zu haben. In der abgebrochenen Eredivisie-Saison gelangen dem Routinier stolze 14 Tore sowie sechs Vorlagen in 25 Partien – ein Empfehlungsschreiben für höhere Aufgaben.