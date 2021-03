Eberl: „Intensive“ Trainersuche – Glasner vorerst kein Thema

Die Trainersuche bei Borussia Mönchengladbach läuft auf Hochtouren, das Thema Oliver Glasner (VfL Wolfsburg) ist vorerst nicht besonders heiß. Das verriet Max Eberl im ‚Aktuellen Sportstudio‘ des ‚ZDF‘ am gestrigen Abend. „Nein, wir haben bis jetzt keinen Kontakt gehabt. Er macht einen großartigen Job in Wolfsburg“, erklärte der Sportdirektor angesprochen auf den Übungsleiter der Wölfe.

Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Namen wollte Eberl nicht kommentieren. Er betonte jedoch, dass er bereits in Gesprächen mit möglichen Kandidaten sei: „Ich suche für den Sommer einen neuen Trainer, ich bin dementsprechend schon die letzten drei Wochen sehr, sehr intensiv unterwegs.“ Ob es dabei auch zu einem Treffen mit Ralf Rangnick kam, wollte Eberl ebenfalls nicht bestätigen.

Rose weiterhin bis Saisonende eingeplant

Trotz einer Serie von sechs Niederlagen in Folge soll Rose die Mannschaft weiterhin bis zum Saisonende betreuen. Davon will sich der Fohlen-Chef nicht abbringen lassen. „Ich wüsste heute nicht, was nicht dazu führen würde, dass er nicht bis zum 30. Juni bei uns Trainer ist“, ließ Eberl verlauten. Er traue ihm immer noch zu, „diese Saison erfolgreich beenden zu können.“

Es wurde auch thematisiert, ob die Borussen ihrem nächsten Trainer erneut eine Ausstiegsklausel zugestehen. Das wollte Eberl „nicht pauschal ausschließen“. Trotz der unglücklichen Situation, in der sich Gladbach derzeit durch das Ziehen der Option in Roses Vertrag befindet, könnte es demnach ein ähnliches Szenario auch in Zukunft geben.