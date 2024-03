Arsenal verlängert mit Rekordtalent Nwaneri

Der FC Arsenal hat die Zukunft von Eigengewächs Ethan Nwaneri geklärt. Wie die Gunners vermelden, hat das 17-jährige Mittelfeldtalent seinen ersten Profivertrag unterschrieben. Dem Vernehmen nach läuft das neue Arbeitspapier bis 2027. Nwaneri schrieb bei seinem Debüt im September 2022 Geschichte, als er im Alter von 15 Jahren und 181 Tagen der jüngste Spieler war, der jemals in einem englischen Erstligaspiel zum Einsatz kam.

Nachwuchsleiter Per Mertesacker sagt zu der Unterschrift: „Ethan hat eine starke Fähigkeit, den Ball zu beherrschen, im Ballbesitz zu dominieren und ist im letzten Drittel sehr effektiv, was zu unserem Spielstil bei Arsenal passt. Er ist jemand, der auf und neben dem Platz als junger Gunner aufblühen wird. Wir freuen uns darauf, in den kommenden Jahren mit ihm zusammenzuarbeiten und ihn weiterzuentwickeln.“