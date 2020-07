Trotz Konkurrenz: Poulsen hofft auf Schick-Transfer

Yussuf Poulsen plädiert energisch für einen dauerhaften Transfer von Sturm-Konkurrent Patrick Schick zu RB Leipzig. „Wir werden nächste Saison so viel Spiele in noch kürzerer Zeit haben. Da brauchen wir Qualitätsspieler wie Patrik“, sagt der dänische Angreifer der ‚Bild‘, „Timo (Werner, Anm. d. Red.) ist jetzt weg, die Konstellation im Sturm wird ohnehin eine völlig andere sein. Wenn Patrik bleibt, können wir theoretisch zusammen auflaufen.“

Schick spielte mit zehn Treffern in 26 Pflichtspielen eine gute Leih-Saison in Leipzig. RB muss sich allerdings noch mit der AS Rom auf eine Ablöse einigen. Die Italiener fordern 25 Millionen Euro, die Sachsen wollen nicht mehr als deren 20 bezahlen. Der Poker zieht sich seit Wochen hin.