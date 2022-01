Cajuste entscheidet sich gegen Augsburg

Jens Cajuste wird nicht nach Deutschland wechseln. Wie der monegassische Radiosender ‚RMC‘ berichtet, hat der Sechser vom FC Midtjylland dem FC Augsburg eine Absage erteilt. Demnach zieht es den 22-jährigen Schweden nach Frankreich zu Stade Reims.

Cajuste weilt bereits in Frankreich, um den Wechsel zu finalisieren. In der Champagne unterschreibt der achtfache Nationalspieler einen Vertrag bis 2026. In Midtjylland steht Cajuste noch bis 2023 unter Vertrag. Die Ablöse wird auf stolze zehn Millionen Euro taxiert.