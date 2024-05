Zukunftsfrage: Mbappé weicht aus

Kylian Mbappé lässt sich mit Blick auf seine Zukunft nicht in die Karten schauen. Nach dem bitteren Ausscheiden in der Champions League gegen Borussia Dortmund (0:1) am gestrigen Dienstagabend gab der Stürmer auf Nachfrage, ob dies sein letztes Spiel in der Königsklasse für Paris St. Germain gewesen sei, ironisch zu Protokoll: „In dieser Saison auf jeden Fall, denn wir sind ausgeschieden.“

Es gilt als offenes Geheimnis, dass der 25-Jährige nach Saisonende ablösefrei zu Real Madrid wechseln wird. Der pfeilschnelle Rechtsfuß ließ darüber hinaus unbeantwortet, ob er den Königlichen in der heutigen Partie gegen den FC Bayern (21 Uhr) die Daumen drücken wird. Seine Leistung gegen den BVB bewertet Mbappé unterdessen selbstkritisch: „Ich habe versucht, der Mannschaft so gut ich konnte zu helfen, aber es hat nicht gereicht. Ich bin der Erste, der kritisch ins Visier genommen wird.“