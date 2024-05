Bernat nach Spanien?

Juan Bernat könnte in der nächsten Saison wieder in La Liga auflaufen. Der ‚Mundo Deportivo‘ zufolge zeigt Betis Sevilla Interesse am Linksverteidiger. Bernat ist aktuell von Paris St. Germain an Benfica Lissabon verliehen. In der portugiesischen Liga kam der 31-Jährige letztmalig im vergangenen Oktober zum Einsatz. Bernats Vertrag bei PSG läuft noch bis 2025.

Betis sucht zwei neue Linksverteidiger, weil sowohl Juan Miranda (24) als auch der Brasilianer Abner (29) vor einem Weggang stehen. Der 23-jährige Abel Bretones soll für 3,5 Millionen Euro von Real Oviedo kommen. Bernat könnte den Kader als erfahrene Alternative ergänzen.