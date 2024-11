Bericht: Führungsbeben beim FC Arsenal

Der FC Arsenal steht vor grundlegenden Veränderungen. Laut der ‚Daily Mail‘ wird Sportdirektor Edú die Gunners verlassen – offenbar auf eigene Initiative hin. Der 46-jährige Brasilianer ist seit 2019 für die Londoner tätig und zeichnete sich für verschiedene Toptransfers der Gunners verantwortlich.

Der ehemalige Mittelfeldspieler war somit maßgeblich an der Zusammenstellung des aktuellen Kaders beteiligt, der in den vergangenen Saisons in der Lage war, um die englische Meisterschaft mitzuspielen.

Die Gründe für Edús Rückzug sind zur Stunde noch nicht durchgesickert, sorgen in England aktuell aber für reichlich Spekulationen. Laut der ‚Daily Mail‘ kam es zuletzt in Arsenals Führungsetage zu Kompetenzverschiebungen und Umstrukturierungen. Gleichzeitig betont die Tageszeitung aber, dass es zu einfach sei, im Zuge von Edús Aus von einem internen Machtkampf zu sprechen.

Neuer Job?

‚Sky Sports‘ berichtet ergänzend, dass der Brasilianer nun eine führende Rolle in der Klubfamilie von Evangelos Marinakis einnehmen könnte. Der griechische Geschäftsmann besitzt zurzeit Olympiakos Piräus, Nottingham Forest, den portugiesischen Rio Ave FC und soll an der Übernahme eines vierten ungenannten Klubs aus Europa arbeiten.

Ob die mögliche neue Rolle ein Grund für Ausscheiden bei den Gunners ist, bleibt unklar. Laut ‚Sky Sports‘ ist die Vereinsführung von Arsenal aber von der Entscheidung des langjährigen Kaderplaners überrascht worden. Wer zukünftig in die Fußstapfen des 46-Jährigen treten wird, ist noch offen.