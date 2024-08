Medien: Stuttgart holt Verteidiger aus England

Der Saisonstart ging für den VfB Stuttgart mit einer Niederlage beim SC Freiburg (1:3) deutlich daneben. Besonders die Abwehr des deutschen Vizemeisters sah in der Partie nicht besonders glücklich aus. Nun legen die Schwaben offenbar in der Defensive noch einmal nach. Sebastian Hoeneß bekommt nach Informationen der ‚Bild‘ seinen Wunsch nach einem zusätzlichen Rechtsfuß erfüllt.

Von Championship-Klub FC Burnley kommt laut der Boulevardzeitung Innenverteidiger Ameen Al-Dakhil nach Stuttgart. Der belgische Nationalspieler kostet rund sieben Millionen Euro. Der Betrag kann durch verschiedene Bonus-Zahlungen noch bis auf neun Millionen ansteigen. Al-Dakhil soll in den kommenden Tagen den Medizincheck absolvieren und beim VfB einen Vertrag bis 2028 unterschreiben.

Al-Dakhil ist ein großes Abwehrtalent. In der vergangenen Saison stand der 22-Jährige noch unter Trainer Vincent Kompany 13 Mal für Burnley in der Premier League auf dem Platz. Der vierfache Nationalspieler ist zweikampfstark und zudem außerordentlich schnell. Für den Vizemeister wäre der Belgier bereits der zwölfte Neuzugang in diesem Sommer und könnte schon im kommenden Bundesliga-Heimspiel gegen Mainz 05 (Samstag, 15:30 Uhr) für den VfB auf dem Platz stehen.