Napoli: Der Favorit auf den Trainer-Posten

Die SSC Neapel würde Vincenzo Italiano im Sommer gerne als neuen Chefcoach installieren. ‚Calciomercato.com‘ berichtet, dass sich der aktuell noch beim AC Florenz tätige Übungsleiter in der Pole Position befindet. Der 46-Jährige hatte bereits angekündigt, dass er im Anschluss an die Saison in Florenz aufhört.

Unter der Anzeige geht's weiter

Auch bei der SSC wird der Trainerstuhl frei. Francesco Calzona ist nur noch für wenige Monate vertraglich an den italienischen Meister gebunden. Dementsprechend läuft die Suche nach einem Nachfolger auf Hochtouren. Das italienische Portal bringt auch Raffaele Palladino (39/AC Monza) und Francesco Farioli (34/OGC Nizza) mit dem freiwerdenden Posten in Verbindung.