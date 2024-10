M’gladbach: Rückendeckung für Seoane

Tim Kleindienst (29) will die Trainerdiskussion bei Borussia Mönchengladbach ausblenden. „Jeder kriegt es mit, dass es ein Thema ist“, so der Stürmer im ‚aktuellen Sportstudio‘ des ‚ZDF‘ über die Kritik an Trainer Gerardo Seoane. „Für uns“, betont Kleindienst, „darf das nicht präsent werden. Wenn wir uns damit beschäftigen, ist es absolut falsch. Wir müssen versuchen, mit ihm zusammenzuarbeiten und einen Plan zu entwickeln, wie wir die Spiele gewinnen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Kleindienst, der in dieser Saison bereits sechsmal traf, steht mit Gladbach auf Rang zehn. Am Freitag trennte man sich mit 1:1 von Mainz 05: „Natürlich war das Spiel in Mainz nicht so gut, in Augsburg (1:2, Anm. d. Red.) war es eine Vollkatastrophe. Nichtsdestotrotz dürfen wir nicht anfangen, zu hadern. Wir müssen versuchen, Hand in Hand arbeiten und nicht gegeneinander, das wäre kontraproduktiv.“ Am Mittwoch steht das Pokalspiel gegen Eintracht Frankfurt an, am nächsten Sonntag geht es in der Liga gegen Werder Bremen.