Pioli übernimmt Ronaldo-Klub Al Nassr

Stefano Pioli ist der neue Trainer von Cristiano Ronaldo. Wie Al Nassr offiziell bekanntgibt, übernimmt der 58-Jährige mit sofortiger Wirkung das Traineramt beim saudischen Klub. In Riyad tritt er die Nachfolge von Luís Castro an, der am gestrigen Dienstag entlassen wurde.

Pioli war bis Mai Trainer beim AC Mailand. Vier Jahre stand er zuvor bei den Rossoneri an der Seitenlinie und gewann 2022 mit dem Klub den Scudetto. Es ist für den Italiener in seiner 24-jährigen Tätigkeit die erste Trainerstation im Ausland.