Juve vor Kolo Muani-Deal

Randal Kolo Muani wird aller Voraussicht nach noch etwas länger das Trikot von Juventus Turin tragen. Laut der ‚Gazzetta dello Sport‘ sind die Bianconeri nicht weit davon entfernt, mit Paris St. Germain eine Übereinkunft über die Verlängerung der Leihe für die Klub-WM zu erzielen. In den kommenden Tagen könnte es demnach grünes Licht für den Mittelstürmer geben, sobald die finanziellen Details der Vereinbarung endgültig ausgearbeitet wurden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Stand jetzt läuft Kolo Muanis Arbeitspapier am 30. Juni aus, das Turnier in den USA endet jedoch erst am 13. Juli. Mit der Verlängerung ist es dem Franzosen möglich, für Juve bei der Klub-WM aufzulaufen. Ob dies ein erster Schritt für einen noch längeren Aufenthalt von Kolo Muani bei der Alten Dame ist, bleibt abzuwarten. Dem Bericht zufolge soll erst nach der Klub-WM ausgelotet werden, inwiefern eine zweite Leihe des 26-Jährigen machbar ist. Für Juve erzielte der Ex-Frankfurter während seiner Rückrundenleihe acht Treffer in 19 Spielen.