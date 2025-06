Einigung: Der Favorit bei David

Juventus Turin macht im Werben um die Unterschrift von Jonathan David große Fortschritte. Wie die ‚Tuttosport‘ berichtet, ist sich die Alte Dame mit dem ablösefrei verfügbaren Angreifer in puncto Gehalt handelseinig. Demnach würde der 25-Jährige, der den OSC Lille in diesem Sommer mit Vertragsablauf verlässt, bei Juve sechs Millionen Euro plus Boni kassieren. Die Bianconeri versuchen nun, Davids Handgeldforderungen noch etwas zu drücken.

Unter der Anzeige geht's weiter

Das Juve-Angebot ist laut ‚Tuttosport‘ zum derzeitigen Stand die aktuell für David überzeugendste Offerte, weswegen die Italiener am aussichtsreichsten im Rennen liegen. Dem kanadischen Nationalspieler liegen unter anderem auch Anfragen aus Saudi-Arabien vor. Die namentlich nicht genannten Klubs aus der Saudi Pro League locken mit einem fürstlichen Jahresgehalt jenseits der 20 Milionen Euro. Ein Wechsel in die Wüste kommt für David jedoch nicht infrage.