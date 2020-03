Fix: Newcastle bindet Shelvey und Ritchie

Newcastle United hat bei zwei Personalien Klarheit geschaffen. Wie der englische Erstligist mitteilt, wurden die Verträge von Jonjo Shelvey (28) und Matt Ritchie (30) bis 2023 verlängert. Beide Spieler stehen seit 2016 bei den Magpies unter Vertrag.

Der im offensiven Mittelfeld zum Einsatz kommende Shelvey ist in der laufenden Saison mit fünf Treffern der zweitbeste Torschütze im Team von Trainer Steve Bruce. Ritchie ist im rechten Mittelfeld beheimatet und kommt verletzungsbedingt erst auf neun Premier League-Einsätze in dieser Saison.

✍️2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣#NUFC are delighted to announce that Jonjo Shelvey and Matt Ritchie have both signed a new three-year deal with the club!



