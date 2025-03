Elversberg: Stock-Abnehmer gefunden?

Paul Stock von der SV Elversberg weckt Begehrlichkeiten im Ausland. Wie ‚Sky‘ berichtet, liegt dem Zehner ein Vertragsangebot bis 2027 von HJK Helsinki vor. Kontakt zwischen den Vereinen habe es jedoch noch nicht gegeben, da sich der finnische Verein auch mit anderen Alternativen beschäftigt. Das Transferfenster in Finnland ist noch bis zum 1. April geöffnet.

Bei den Saarländern kommt der 28-Jährige in der laufenden Spielzeit nur sporadisch zum Zug. Zwar kommt Stock in der 2. Bundesliga auf insgesamt 18 Einsätze, in der Startelf stand er jedoch nur zweimal. Sein Vertrag in Elversberg läuft im Sommer aus.