Malen-Erbe: Dortmunds Plan B

Nach sportlich bescheidenden Leistungen sind die Baustellen bei Borussia Dortmund vielfältig. Trainer Nuri Sahin wackelt stärker denn je, hinter den Kulissen läuft die Suche nach einem Nachfolger. Gleichzeitig müssen die Verantwortlichen auf dem Winter-Transfermarkt nach Verstärkungen suchen.

Renato Veiga (21) vom FC Chelsea ist der Auserwählte für die Defensive, in der Offensive soll wohl Marcus Rashford (27) die Lücke füllen, die der Verkauf von Donyell Malen (26) an Aston Villa aufgerissen hat. Vieles spricht dafür, dass der Stürmer von Manchester United zum BVB wechseln wird, erschwert wird der mögliche Leihdeal aufgrund des hohen Gehalts. Die Dortmunder Kaderplaner schauen sich entsprechend nach Alternativen um.

Eine von diesen trägt den Namen Johan Bakayoko. Wie der belgische Transfer-Experte Sacha Tavolieri für die Schweizer Ausgabe von ‚Sky‘ berichtet, zeigen die Schwarz-Gelben Interesse am Flügelspieler der PSV Eindhoven. Man beobachte den Belgier genau, der einem Klubwechsel grundsätzlich offen gegenüberstehen soll.

Auch im Sommer ein Thema?

Der dribbelstarke Linksfuß sei dabei ein mögliches Transferziel für den Winter, soll aber auch mit Blick auf den kommenden Sommer Thema in Dortmund sein. Dann könnten sich die Verantwortlichen nämlich mit einem Abschied von Jamie Gittens (20) konfrontiert sehen, der nach einer starken Saison einen schwächelnden BVB verlassen könnte. Unter anderem der FC Bayern, der FC Chelsea und Manchester United zeigen Interesse.

Bakayoko befindet sich schon länger auf dem Radar der Borussen, wurde bereits im vergangenen Sommer mit ihnen in Verbindung gebracht. Der 21-Jährige stagniert in seiner Entwicklung zurzeit etwas und steht nach 19 Eredivisie-Spieltagen bei sieben Scorerpunkten. In der Vorsaison standen unterm Strich 21 Torbeteiligungen zu Buche.