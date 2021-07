Frankreich: Deschamps bleibt, Zidane wartet

Didier Deschamps wird auch in Zukunft die französische Nationalmannschaft trainieren. Wie Frankreichs Verbandspräsident Noël Le Graët ‚Le Figaro‘ erzählt, sei man in einer gemeinsamen Unterredung „nach drei Minuten“ zu dem Schluss gekommen, nach Frankreichs EM-Aus im Achtelfinale miteinander weitermachen zu wollen. „Ich habe unendliches Vertrauen in ihn“, betont der Funktionär.

Sollte Deschamps eines Tages seinen Posten räumen, würde sich Zinedine Zidane als logischer Nachfolger aufdrängen. Einem Bericht der ‚L'Équipe‘ zufolge hat der ehemalige Coach von Real Madrid die Equipe Tricolore als nächste Karrierestation fest im Blick. Demnach würde Zizou sogar bis nach der WM in Katar im Dezember 2022 warten, wenn Deschamps Vertrag endet. Angebote aus England und dem nahen Osten soll er bereits abgelehnt haben.