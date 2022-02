Im Sommer „sehen, ob es weitergeht“ mit Korkut

Fredi Bobic hat Hertha-Trainer Tayfun Korkut erneut den Rücken gestärkt. Bei ‚Sport1‘ sagte der Berliner Sportchef am Tag nach der 0:3-Niederlage gegen den SC Freiburg: „Wenn die Punkte fehlen, wird das am Trainer festgemacht. Ich bin ja eng an der Mannschaft dran. Wichtig ist, dass der Trainer die Mannschaft erreicht. Das tut er mit einem klaren Plan.“

Bobic betonte, dass Korkut versuche, „aus dem, was er hat, das Optimum herauszuholen“. Nach der Saison wolle man bei der Alten Dame über die Zukunft des Trainers entscheiden: „Dann wird man sehen, ob es weitergeht.“ Korkuts Vertrag läuft aus, als Top-Favorit auf seine Nachfolge wird Roger Schmidt gehandelt.