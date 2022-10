FC Bayern: De Ligt fühlt sich „angekommen“

Matthijs de Ligt hat eine positive Zwischenbilanz für die Zeit seit seinem Wechsel von Juventus Turin zum FC Bayern gezogen. „Ich denke, dass ich jetzt angekommen bin“, erklärte der Innenverteidiger laut der ‚tz‘ am gestrigen Dienstagabend in Barcelona.

Über die Anfänge, als Julian Nagelsmann Fitnessprobleme angeprangert hatte, sagte de Ligt: „Natürlich war es am Anfang ein bisschen schwierig.“ Der Trainingsrückstand sei normal gewesen, so der 23-Jährige weiter. Inzwischen gehöre diese Problematik aber der Vergangenheit an: „Ich glaube, dass ich jetzt in einer guten Verfassung bin. Ich spiele alle Spiele und das ist für mich sehr wichtig. Ich habe ein gutes Gefühl.“