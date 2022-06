DFB-Aufstellung gegen England: Flick wechselt durch

Dieses Duell hat immer seinen Reiz, egal in welchem Wettbewerb. Die deutsche Nationalmannschaft trifft am heutigen Dienstag (20:45 Uhr) in der Münchner Allianz Arena auf Nations League-Gruppengegner England. Die DFB-Elf will es gegen den Vize-Europameister nun besser machen als beim 0:2 im EM-Achtelfinale vor einem knappen Jahr.

„Es wird der ein oder andere Wechsel stattfinden“, hatte Bundestrainer Hansi Flick im Vorfeld der Partie angekündigt. Im Dezember steht die Weltmeisterschaft an – bis dahin will der 57-Jährige die Nations League nutzen, um verschiedene Optionen unter Wettbewerbsbedingungen zu testen.

Mehr Power über außen

Hinten links zeigte Thilo Kehrer zuletzt eine durchwachsene Partie. Hier dürfte nun der offensiv ungleich stärkere David Raum zum Einsatz kommen. Rechts wiederum könnte Jonas Hofmann eine äußerst offensiv ausgerichtete Außenverteidigung vervollständigen. Damit würde die Engländer enormer Druck über die Flügel erwarten.

Stichwort Druck über die Flügel: In dieser Hinsicht tat sich Bayern-Sorgenkind Leroy Sané gegen die Squadra Azzurra überhaupt nicht hervor und präsentierte sich schwach. Für den 26-Jährigen könnte England-Legionär Kai Havertz in die Startelf rücken. In der Zentrale wiederum winkt Ilkay Gündogan ein Einsatz gegen die Premier League-Kollegen.

So könnte Deutschland spielen