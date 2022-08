Nottingham Forest buhlt um Tanganga

Nottingham Forest könnte seine Einkaufstour in London fortsetzen. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, zeigt der Premier League-Aufsteiger Interesse an Japhet Tanganga von Tottenham Hotspur. Der 23-jährige Innenverteidiger ist zwar noch bis 2025 an die Spurs gebunden, stand in der laufenden Saison aber noch gar nicht auf dem Platz.

Die Londoner fordern dem Bericht zufolge eine Ablöse von rund 20 Millionen Euro für Tanganga. Neben den Tricky Trees, die in diesem Sommer bereits knapp 150 Millionen für Neuzugänge ausgegeben haben, wurden zuletzt auch verschiedene andere europäische Klubs, unter ihnen der AC Mailand, mit Tanganga in Verbindung gebracht.