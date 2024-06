Regensburg bedient sich in Stuttgart

Der SSV Jahn Regensburg macht Nägel mit Köpfen. Der Zweitliga-Aufsteiger bedient sich bei der Zweitvertretung vom VfB Stuttgart und gibt die Verpflichtung von Mittelstürmer Dejan Galjen offiziell bekannt. In Regensburg wird der 22-jährige Angreifer mit einem Zweijahresvertrag ausgestattet. In der abgelaufenen Saison erzielte Galjen in der Regionalliga 21 Treffer in 29 Partien.

„Mit Dejan konnten wir ein spannendes Offensiv-Talent und einen bodenständigen Teamplayer für uns gewinnen. Er hat in der abgelaufenen Spielzeit bewiesen, welche Torgefahr und Robustheit er ausstrahlt. Zusammen wollen wir nun seine Entwicklung vorantreiben und sind überzeugt davon, dass er den Sprung in die 2. Bundesliga schaffen kann“, lässt sich Geschäftsführer Sport Achim Beierlorzer zitieren.