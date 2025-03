Benfica: Lindelöf offen für Rückkehr

Victor Lindelöf steht vor einem ablösefreien Abgang von Manchester United im kommenden Sommer. Wie die portugiesische Zeitung ‚Record‘ berichtet, plant der Schwede bereits seinen Wechsel und liebäugelt dabei mit einer Rückkehr nach Portugal zu Benfica Lissabon. Bei den Águias war der Innenverteidiger bereits zwischen 2012 und 2017 aktiv, bevor er für 26 Millionen Euro zu den Engländern wechselte.

Lindelöf ist in den vergangenen Jahren immer wieder zu Besuch in Portugal und soll im Sommer einen guten Zeitpunkt sehen, nach acht Jahren zu Benfica zurückzukehren. Bei den Rot-Weißen könnte der 30-Jährige als Ersatz für Nicolas Otamendi (37), Tomás Araújo (22) oder António Silva (21) fungieren, deren Zukunft nach der Saison unklar ist. In der laufenden Spielzeit absolvierte der Schwede aufgrund von Verletzungen lediglich elf Partien für die Red Devils.