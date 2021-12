Weltrangliste: Deutschland rutscht ab

Die deutsche Nationalmannschaft ist in der FIFA-Weltrangliste einen Platz zurückgefallen. Im November war das Team von Hansi Flick nach der gelungenen WM-Qualifikation mit sieben Siegen in Folge noch auf Rang elf vorgerückt, nun steht die DFB-Elf auf Platz zwölf.

Belgien bleibt Tabellenführer und beendet damit das vierte Jahr nacheinander an der Spitze. Dahinter folgen Brasilien, Frankreich, England, Argentinien, Italien, Spanien, Portugal, Dänemark und die Niederlande. Den elften Platz hat nun die USA inne.

