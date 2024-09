VfB verliert mit wehenden Fahnen bei Real | Zweimal Note 1

Im ehrwürdigen Santiago Bernabeu präsentierte sich der VfB spielstark und rotzfrech. Und die Schwaben kamen auch zu den ersten richtig großen Chancen, scheiterten aber immer wieder an Thibaut Courtois im Real-Kasten oder wie Deniz Undav an der Latte (28.). Auf der anderen Seite reagierte aber auch Alexander Nübel herausragend gegen Kylian Mbappé (25.). Ab diesem Moment war auch der Titelverteidiger im Spiel und wurde insbesondere durch sein Tempo im Angriff immer wieder gefährlich. Der Pausenstand von 0:0 war einigermaßen absurd.

Dieser änderte sich dann aber schon in der ersten Minute des zweiten Spielabschnitts, als Mbappé zum 1:0 einschob. Gerade als Real anfing, sich die Führung nachträglich zu verdienen, musste einmal mehr Courtois spektakulär parieren – diesmal gegen Jamie Leweling (59.). Wiederum der Startschuss für eine starke VfB-Phase, in der dann auch Undav zum Ausgleich einköpfte (67.).

Anschließend wog die Partie hin und her, das glücklichere Ende hatte Real: Ausgerechnet der Ex-Stuttgarter Antonio Rüdiger sorgte per Kopf in der 83. Minute für die Führung, die der eingewechselte Endrick mit dem Schlusspfiff noch ausbaute (90.+5). Trotz der Niederlage darf der VfB stolz auf die gezeigte Leistung sein und sich Hoffnungen machen, eine gute Rolle in der Champions League zu spielen.

Torfolge

1:0 Mbappé (46.): Mittelstädt unterläuft einen langen Ball von Tchouaméni und muss Rodrygo ziehen lassen. Der Brasilianer legt quer auf den mitgelaufenen Mbappé, der dann keine Mühe mehr hat.

1:1 Undav (68.): Nach einer Ecke landet der Ball bei Leweling, der das Leder nochmal scharf macht und vors Tor bringt. Undav hält den Kopf in die Flanke und gleicht aus.

2:1 Rüdiger (83.): Nach einer Modric-Ecke steigt Rüdiger im Fünfer am höchsten und köpft ein. Der bis hierher so starke Nübel ist zu zögerlich und sieht nicht gut aus.

3:1 Endrick (90.+5): Real läuft mit der letzten Aktion einen Konter. Endrick hat zwei Abspielmöglichkeiten, zieht aber aus der Distanz knallhart ab und trifft. Wieder hat Nübel Aktien am Gegentor.

Die Noten für den VfB

Eingewechselt:

63‘ Chase (2,5) für Vagnoman

63‘ Rieder (2) für Führich

76‘ Touré für Undav

76‘ Demirovic für Millot

88‘ Zagadou für Rouault