Heimlich, still und leise: Hat der FC Bayern noch einen Deal eingetütet?

Der FC Bayern hat sich offenbar die Dienste des portugiesischen Talents Tiago Dantas gesichert. Nach Informationen der ‚Record‘ ist der 19-jährige Mittelfeldspieler von Benfica Lissabon nach München gewechselt.

Die Sportzeitung aus Portugal berichtet von einem Leihgeschäft, das die Bayern im kommenden Sommer für festgeschriebene acht Millionen Euro in eine Festanstellung umwandeln können. Dantas sei zunächst für die zweite Mannschaft vorgesehen, perspektivisch aber als Verstärkung für die Profis vorgesehen.

Offiziell verkündet hat der FC Bayern den Deal am Deadline Day nicht. Es bleibt also abzuwarten, ob sich die Meldung der ‚Record‘ bewahrheitet, oder ob Dantas möglicherweise erst im Winter an der Säbener Straße anheuert.