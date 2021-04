Milan: Hauge-Leihe keine Option

Der AC Mailand will trotz dessen zuletzt untergeordneten Rolle weiterhin an Mittelfeldspieler Jens Petter Hauge (21) festhalten. Wie ‚Calciomercato.com‘ berichtet, hat Paolo Maldini, Technischer Direktor der Rossoneri, Hauges Berater Atta Aneke in einem Gespräch klargemacht, dass Milan weiterhin auf Hauge setzt – ein Leihgeschäft für mehr Spielpraxis sei keine Option. Sein Vertrag in der italienischen Modestadt ist noch bis 2025 datiert.

Hauge war im vergangenen Jahr vom norwegischen Erstligisten Bodo Glimt nach Mailand gewechselt. Nach einer starken Hinserie im Team von Trainer Stefano di Pioli kam der Rechtsfuß in der Rückserie bislang weniger zum Zuge. In dieser Saison schoss der norwegische Nationalspieler in wettbewerbsübergreifend 28 Einsätzen drei Tore und lieferte acht Assists.