Singh will sich bei Bayern durchsetzen

Sarpreet Singh (21) sieht seine Zukunft beim FC Bayern. Der derzeit an den Zweitligisten 1. FC Nürnberg verliehene Offensivspieler sagt bei ‚Spox.com‘: „Ich will im Sommer als ein besserer Spieler zum FC Bayern zurückkehren und um einen Stammplatz kämpfen. Ich glaube daran, mich beim FC Bayern durchzusetzen. Das ist mein Plan.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Allerdings gelte: „Im Fußball kann man nie seriöse Voraussagen treffen. Wer weiß, vielleicht bleibe ich auch in Nürnberg.“ Singh war 2019 vom australischen Klub Wellington Phoenix nach München gekommen. Mit der zweiten Mannschaft wurde er auf Anhieb Drittligameister und durfte auch zweimal in der Bundesliga ran. In Nürnberg wartet der Neuseeländer noch auf seinen ersten Scorerpunkt.