Hannover-Kapitän Zieler bleibt an Bord

Ron-Robert Zieler (35) hat noch nicht genug. Der Schlussmann und Kapitän von Hannover 96 hat seinen ursprünglich im Sommer auslaufenden Kontrakt um ein weiteres Jahr ausgedehnt. 17 Mal musste der frühere deutsche Nationalkeeper in der laufenden Saison erst hinter sich greifen – Bestwert in Liga zwei. Zieler gibt zu verstehen: „Ich denke, ich muss nicht mehr betonen, was 96 und Hannover mir bedeuten. Das weiß jeder.“

„Wir sind uns schnell und ohne Umwege einig geworden. Ron ist ein Gesicht dieses Klubs. Er hat Hannover 96 in den zurückliegenden Jahren mitgeprägt. Als Kapitän übernimmt er viel Verantwortung, ist für alle Mitspieler und auch für mich ein wichtiger Ansprechpartner in der Kabine. Und last but not least: Er spielt eine Saison auf konstant hohem Niveau“, freut sich 96-Sportdirektor Marcus Mann über die Weiterführung der Zusammenarbeit.