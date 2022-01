Medien: Fürth schnappt sich BVB-Talent Raschl

Nicht wenige trauten Tobias Raschl nach seinem Wechsel aus der Jugend von Borussia Dortmund hin zu den Profis eine große Karriere zu. Bislang kommt das Mittelfeld-Talent aber auf enttäuschende 25 Profiminuten. Bei der SpVgg Greuther Fürth soll es nun mit dem Bundesliga-Durchbruch klappen.

Wie der ‚kicker‘ berichtet, soll am letzten Tag der Transferperiode Raschl nach Franken wechseln. In Dortmund steht der 21-Jährige noch bis Saisonende unter Vertrag. Die Ablöse soll sich daher im „unteren sechsstelligen Bereich“ bewegen, so das Fachblatt.

Raschl kam in der laufenden Saison ausschließlich für die zweite BVB-Mannschaft in Liga drei zum Einsatz, zweimal nahm er auf der Ersatzbank der Profis Platz.