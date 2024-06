Schwere Kost in Gruppe C: DFB-Gegner steht fest

Im Gegensatz zu den von Beginn an spektakulären Partien der Gruppe D um 18 Uhr, ließen es die vier Nationalteams der Gruppe C am Abend etwas ruhiger angehen. England bekam es in Köln mit Slowenien zu tun und knüpfte dort an, wo sie in den ersten beiden Spielen aufgehört haben. Die Three Lions boten mal wieder Magerkost, zur Halbzeit stand für das Starensemble von Trainer Gareth Southgate ein Expected Goals-Wert von 0.16 zu Buche.

In der Münchner Allianz Arena war Dänemark gegen Serbien alles rein und dominierte die ersten 45 Minuten sehr klar. Durch Christian Eriksen (21.) hätte das erste Tor fallen können, besonders viele Torchancen spielten sich die Dänen aber trotz der sichtbaren Überlegenheit nicht heraus. Um die 60 Prozent Ballbesitz wurden nicht in Zählbares umgewandelt.

Torlose Tristesse

Auch in Durchgang zwei kam zunächst in keiner der beiden Begegnungen wirklich große Spannung auf. England riss gegen die Slowenen zwar mehr und mehr das Zepter an sich, zwingend wurden Harry Kane und Co. aus dem Spiel heraus aber kaum.

Ein Eigentor von Joachim Andersen (53.) im Parallelspiel wurde vom Schiedsrichtergespann aufgrund einer Abseitsposition im Vorfeld zum Leidwesen der Serben schnell wieder einkassiert. Gegen Ende des Spiels wurde es ruppiger, vor allem Aleksandar Mitrovic fiel insbesondere dadurch auf, dass er versuchte Elfmeter oder Freistöße in guter Position zu schinden. Ein Tor wollte in München aber ebenso wenig fallen wie in Köln.

DFB gegen Dänemark

Die Slowenen qualifizieren sich als einer der besten Dritten für das Achtelfinale. Dänemark hat die Ehre am Samstagabend (21 Uhr) gegen die deutsche Nationalmannschaft anzutreten. Für England geht es als Gruppensieger am Sonntag (18 Uhr) in Gelsenkirchen weiter. Der Gegner der Three Lions ist noch offen.