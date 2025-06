Ancelotti wird erneut Assistent seines Vaters

Davide Ancelotti bleibt weiter die helfende Hand seines Vaters. Der brasilianische Verband teilt mit, dass der Italiener dem neuen Nationalcoach Carlo Ancelotti folgt und Co-Trainer der Seleção wird. Nach dem Abschied seines Vaters von Real Madrid war der 35-Jährige in den vergangenen Wochen mit Engagements bei RB Leipzig, Como 1907, Leeds United und den Glasgow Rangers in Verbindung gebracht worden. Für den Rekordweltmeister verschiebt Ancelotti den Start seiner Solokarriere als Cheftrainer.

„Der brasilianische Fußballverband freut sich, bekannt geben zu können, dass Davide Ancelotti an diesem Wochenende in São Paulo eintreffen wird, um sich dem technischen Stab der brasilianischen Nationalmannschaft anzuschließen. Seine internationale Erfahrung und seine Coaching-Methoden werden für die Entwicklung der Spieler und den Aufbau einer noch wettbewerbsfähigeren Mannschaft von entscheidender Bedeutung sein“, heißt es in der Mitteilung.