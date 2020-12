Corona-Fälle bei Wolfsburg: Quintett fällt aus

Der VfL Wolfsburg muss vor dem heutigen Spiel gegen den VfB Stuttgart (18:00 Uhr) auf fünf Spieler verzichten. Wie der VfL offiziell bekanntgibt, fällt neben Maximilian Arnold auch Linksverteidiger Jérôme Roussillon aufgrund einer Corona-Infektion aus. Bei Maximilian Phillip, Xaver Schlager und Tim Siersleben, die direkten Kontakt zu Arnold und Roussillon hatten, fielen die Tests hingegen negativ aus.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dennoch muss sich das Trio ebenso in Quarantäne begeben, steht den Wölfen damit im heutigen Spiel nicht zur Verfügung. Bei den Wolfsburgern gab es bereits sieben Corona-Fälle in jüngerer Vergangenheit: In den vergangenen Wochen waren Kevin Mbabu, Josip Brekalo, Renato Steffen und Marin Pongracic positiv auf das Coronavirus getestet worden.