M'gladbach: Peintinger gefällt die Chefrolle

Christian Peintinger kann sich mit der Rolle als Cheftrainer anfreunden. „Daran könnte ich mich gewöhnen“, sagte die Vertretung des an Corona erkrankten Adi Hütter laut ‚Rheinische Post‘ nach dem gestrigen 2:0-Sieg über Hertha BSC. Peintinger, seit vielen Jahren als Co-Trainer für Hütter tätig, betont: „Wenn Adi ausfällt, springe ich ein und gebe mein Bestes.“

Ob Chefcoach Hütter am Freitag beim VfL Bochum wieder an der Seitenlinie stehen wird, ist offen. Peintinger erklärt: „Es geht ihm nicht ganz so gut, ich weiß nicht, wann er wieder zurück sein wird.“