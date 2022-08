Verhandlungen laufen: Kamada vor Portugal-Wechsel

Daichi Kamada geht offenbar kurz vor Ende der Transferperiode bei Eintracht Frankfurt von Bord. Wie die ‚Record‘ berichtet, befindet sich Benfica Lissabon in Verhandlungen mit dem Europa League-Sieger, ein Deal ist der Tageszeitung zufolge „sehr nahe“. Über die potenzielle Ablöse für den Japaner macht die Sportzeitung keine Angaben.

An die Eintracht ist Kamada nur noch bis nächsten Sommer gebunden. Der 26-Jährige war bei der SGE daher seit Monaten ein potenzieller Verkaufskandidat. Darüber hinaus verpflichtete die Eintracht mit Mario Götze (30) und Junior Dina Ebimbe (21) in den zurückliegenden Wochen bereits zwei Mittelfeldspieler, die dessen Abgang auffangen.

In der laufenden Saison ist Kamada mit vier Treffern in vier Pflichtspielen Toptorschütze des Teams von Oliver Glasner. Seit 2017 steuerte der trickreiche Offensivspieler 55 Torbeteiligungen in 136 Einsätzen bei.