Spalletti hat unterschrieben

Die Liaison zwischen Luciano Spalletti und Juventus Turin geht weiter. Wie ‚Calciomercato.com‘ berichtet, hat der 67-Jährige einen neuen Vertrag bis 2028 unterschrieben. Das Gehalt des Italieners soll sich fortan auf rund sechs Millionen Euro pro Jahr belaufen. Spalletti hatte das Amt bei der Alten Dame im Oktober 2025 von Igor Tudor übernommen und zunächst einen Kontrakt bis zum Saisonende unterzeichnet.

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Mit den Bianconeri steht der Übungsleiter derzeit auf dem fünften Tabellenplatz und steckt mitten im Kampf um die Champions League-Plätze. Die Vertragsverlängerung soll jedoch unabhängig vom sportlichen Ausgang dieser Saison erfolgen. Als letzter Knackpunkt in den Verhandlungen galt zuletzt die Transferpolitik: Spalletti forderte für die kommende Spielzeit mehr Qualität und Erfahrung im Kader.