Medien: Neymar fordert Trainer-Entlassung

Wenige Wochen nach seiner Ankunft spielt sich Neymar bei Al Hilal offenbar bereits zum großen Zampano auf. Übereinstimmenden Berichten aus Saudi-Arabien und von ‚Sportitalia‘ zufolge fordert der 31-Jährige intern die Entlassung von Trainer Jorge Jesus.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Hintergrund: Jesus hatte es nach Neymars indiskutabler Leistung in der asiatischen Champions League gegen den usbekischen Vertreter Navbahor Namangan (1:1) gewagt, den Superstar in der Kabine zu kritisieren. Daraufhin habe es eine laute Auseinandersetzung der beiden gegeben. Anschließend habe sich die Vereinsführung mit Jesus‘ Agenten getroffen, um ihn vor einer möglichen Vertragsauflösung zu warnen, falls die Ergebnisse des Vereins weiterhin so schwankend sein würden.