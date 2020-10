Burgstaller blickt auf Schalke-Zeit zurück

Guido Burgstaller hat auf seine letzte Saison bei Schalke 04 zurückgeblickt. Im Interview mit dem ‚kicker‘ sagt der torlose Mittelstürmer: „Wir hatten in der Vorsaison eine tolle erste Halbserie. Wenn wir ehrlich sind, lief es fast ein bisschen zu gut, wir haben uns über unserem Limit bewegt. Das relativiert vielleicht, weswegen wir das Level nicht halten konnten, aber es ist keine Erklärung für das, was in der Rückrunde passiert ist: So einen Absturz mit einer Mannschaft hatte ich noch nie zuvor in meiner Karriere erlebt.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Ende September wechselte der 31-jährige Österreicher zum Zweitligisten FC St. Pauli. Das „entscheidende Kriterium“ dafür war „das Gespräch mit dem Trainer. Timo Schultz hat mir seine Idee erklärt, wie er auf St. Pauli spielen lassen will, wie er mich und meine Rolle sieht. Danach musste ich nicht mehr lange nachdenken“, lässt Burgstaller wissen. Auf Schalke hatte der 25-fache Nationalspieler dreieinhalb Jahre verbrachte. In 119 Pflichtspielen gelangen ihm 32 Tore und 13 Vorlagen.