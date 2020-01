Eintracht Frankfurt fischt wieder einmal bei einem absoluten Topklub nach einem Spieler aus der zweiten Reihe. Wie FT aus Italien erfahren hat, haben die Hessen Innenverteidiger Daniele Rugani kontaktiert. Der 25-jährige Italiener soll nach Wunsch der Frankfurter ausgeliehen werden.

Und die Chancen auf den Zuschlag des Spielers stehen gar nicht schlecht, dann Rugani schielt auf deutlich mehr Spielpraxis. Zur Einordnung: Lediglich drei Spiele bestritt der Rechtsfuß in der Hinrunde, eins davon in der Serie A, zwei weitere in der Champions League. Ansonsten stand der zuverlässige Defensivmann zwar fast immer im Kader, kam aber nicht an Superstars wie Leonardo Bonucci (32) und Matthijs de Ligt (20) vorbei.

Chiellini zurück

Für einen Wintertransfer von Rugani spricht, dass Kapitän Giorgio Chiellini zeitnah von seinem Kreuzbandriss auf den Platz zurückkehren wird. Zugezogen hatten sich der 35-Jährige die schwere Verletzung gleich zu Beginn der Saison, sodass Rugani bei der Alten Dame als Backup plötzlich unverzichtbar wurde.

Interesse an dem langjährigen Turiner, der schon 2012 aus der Empoli-Jugend kam, zeigen nach FT-Infos auch diverse Klubs aus der Serie A. Nun gilt es für den Abwehrspieler, sämtliche Optionen gegeneinander abzuwägen. Ähnlich läuft es aber auch bei der Eintracht, die neben Rugani vor allem Jesús Vallejo auf dem Schirm hat.