Nach eineinhalb schwierigen Jahren bei der AS Monaco schien es für Benjamin Henrichs in diesem Winter zurück in die Bundesliga zu gehen. Sowohl der FC Bayern als auch RB Leipzig wurden mit dem dreifachen deutschen Nationalspieler in Verbindung gebracht. Während sich der Rekordmeister aus dem Transferpoker verabschiedete, erreichten die Sachsen Handelseinigkeit mit Henrichs.

Die Monegassen entpuppten sich bis zuletzt aber als zäher Verhandlungspartner für die Sachsen. Jetzt ist ein Transfer offenbar komplett vom Tisch. „Er bleibt bei uns“, erklärte Monaco-Trainer Robert Moreno auf einer Pressekonferenz.

Tatsächlich scheint der neue Übungsleiter, der die ASM Ende Dezember übernahm, eher auf Henrichs zu setzen als sein Vorgänger Leonardo Jardim. In zwei Spielen unter Moreno stand der 22-jährige Ex-Leverkusener zweimal über die vollen 90 Minuten auf dem Platz. Unter Jardim absolvierte er in der laufenden Saison nur sechs Pflichtspiele.