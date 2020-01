Offenbar will sich mit Bristol City ein englischer Zweitligist um Ethan Ampadu (19) bemühen. Das berichtet das Regionalblatt ‚Bristol Post‘. Der von RB Leipzig ausgeliehene Innenverteidiger, regulär in Diensten des FC Chelsea, soll in Bristol genauso ein Kandidat sein wie Filip Benkovic (22, Leicester City).

FT-Meinung: Dass RB Leipzig beim aktuellen Engpass in der Abwehr einen weiteren Innenverteidiger ziehen lässt, kann nahezu ausgeschlossen werden. Viel zu dünn ist die Personaldecke in der Defensive.