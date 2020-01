Atlético Madrid schaut sich nach Alternativen zu Edinson Cavani um. Wie die ‚as‘ vermeldet, sind die Rojiblancos dabei auf Arkadiusz Milik gestoßen. So habe Atletí bereits Erkundigungen über den polnischen Stürmer eingeholt.

Napoli will sich allerdings nicht von Milik trennen. Vielmehr arbeiten die Süditaliener daran, das 2021 auslaufende Arbeitspapier zu verlängern. Atlético will noch in diesem Monat einen neuen Torjäger an Bord holen, auch Dortmunds Paco Alcácer wird gehandelt. Mit Cavani ist man sich bereits einig. Der Uruguayer darf Paris St. Germain aber erst im Sommer verlassen.