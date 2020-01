Charles Aránguiz steht seinem Trainer Peter Bosz in der Vorbereitung auf die Rückrunde vorerst nicht mehr zur Verfügung. Wie Bayer Leverkusen mitteilt, wurde beim Chilenen ein Muskelfaserrisses in der rechten Wade diagnostiziert.

Der Mittelfeldspieler hatte das Trainingslager der Werkself am gestrigen Montag verlassen, um sich in Deutschland einer MRT-Untersuchung zu unterziehen. Wie lange Aránguiz genau ausfallen wird, bleibt abzuwarten. Am 19. Januar starten die Leverkusener gegen den SC Paderborn in die Rückrunde.