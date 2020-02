An die zwischenzeitlichen Sorgen um Alphonso Davies kann man beim FC Bayern offenbar wieder einen Haken machen. Laut ‚Sky‘ nimmt der 19-jährige Kanadier zur Stunde wieder am Mannschaftstraining teil. Gleiches gilt für den zuvor erkrankten Joshua Kimmich.

Gestern noch musste Davies nach einem Zweikampf mit schmerzendem Knöchel per Golfcart vom Platz gebracht werden. Ein Ausfall des momentan als Linksverteidiger so überzeugenden Youngsters muss also nicht befürchtet werden.